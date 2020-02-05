اليوم.. يصادف ميلاد أساطير كرة القدم

كتبت:بسنت طارق

احتفل الموقع الرسمي لكأس العالم بعيد ميلاد أبرز نجوم من كرة القدم، اليوم الأربعاء، الخامس من فبراير، وعلى رأسهم البرتغالى كريستيانو رونالدو، والبرازيلى نيمار، والأرجنتينى كارلوس تيفيز، والهولندى جيوفاني فان برونكهورست، والرومانى جورجي حاجي، ونشر الحساب الرسمي لكأس العالم 2020 بموقع “تويتر” فيديو لأفضل أهداف هؤلاء النجوم وعلق قائلا: ” عيد ميلاد سعيد للجميع”.

ويحتفل النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالى، بعيد ميلاده الـ35 اليوم الأربعاء، حيث ولد الدون الذى يعد من أعظم نجوم الساحر المستديرة على مر التاريخ فى 5 فبراير عام 1985، ليحفر اسمه فى صدارة اللاعبين أصحاب الإنجازات والأرقام القياسية الفريدة التى من الصعب تحطيمها أو الاقتراب منها.

ويذكر أن نادى يوفنتوس الإيطالى، قد قام بالإحتفال بعيد ميلاد الأسطورة البرتغالي، وكتبت الصفحة الرسمية لحامل لقب الدوري الإيطالي على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”: “لا يوجد له مثيل كريستيانو.. عيد ميلاد سعيد يا صاروخ تورينو”.