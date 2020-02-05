الأهلي يستعد للثأر من بيرامدز مساء الغد

كتبت:بسنت طارق

يستعد الفريق الأول للنادي الأهلي لمباراتة المرتقبة أمام نادي بيراميدز، خلال جولته ال16 ضمن منافسات الدوري الممتاز، والمحدد لها السابعة والنصف مساء غدًا الخميس على ملعب الدفاع الجوي.

ويستهدف فايلر تحديد مواطن القوة والضعف في بيراميدز من أجل تسجيل أول فوز أمام الفريق السماوى، حيث خسر الأحمر في آخر 3 مواجهات بين الفريقين سواء في الدوري والكأس.

يحرص المدير الفني فايلر الحفاظ علي صدارة الدوري والإبتعاد بالقمة عن المقاولون العرب أقرب منافسيه.

والجدير بالذكر أن الأهلي يحتل صدارة ترتيب بطولة الدورى العام برصيد 36 نقطة، حقق الفوز في12 مباراة ولم يخسر مباراة واحدة حتي الأن، مما يجعله محققا العلامة الكاملة ويصبح أقوى فريق هجومياً ودفاعياً بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

في المقابل، يخوض بيراميدز المباراة محتلا المركز الثالث برصيد 26 نقطة، بعدما خاض 15 مباراة حقق الفوز في 7 منها، وتعادل في 5 وخسر 3.