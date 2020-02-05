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عناوين الصحف الأسبانية اليوم يتصدرها إشتباك ميسي وأبيدال

أحتل إشتباك اللاعب الارجنتيني ليو ميسي نجم برشلونة الفرنسي إيريك أبيدال المدير الرياضي للنادي الكتالوني صدارة عناوين الصحف الإسبانية الصادرة اليوم الأربعاء.

كتبت:بسنت طارق
أحتل إشتباك اللاعب الارجنتيني ليو ميسي نجم برشلونة الفرنسي إيريك أبيدال المدير الرياضي للنادي الكتالوني صدارة عناوين الصحف الإسبانية الصادرة اليوم الأربعاء.
جاء ذلك عقب التصريحات التى أطلقها  بشأن اتهامه لعدد من لاعبى البلوجرانا بالتخاذل خلال المباريات والتدريبات من أجل الضغط على الإدارة لإقالة المدرب السابق إرنستو فالفيردى، ليرد عليه أسطورة كرة القدم الأرجنتينى وقائد البارسا ليونيل ميسي بشكل هجومى.
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