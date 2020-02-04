عاجل “المسماري”: نمتلك أدلة قاطعة على تمويل أمير قطر للميليشيات الإرهابية

كشف اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، في تصريحات صحفية إنه أصبح واضحا للعيان في الدول العربية والمجتمع الدولي التدخل التركي في ليبيا، الذي تحول من الدعم والمؤازرة للجماعات الإرهابية للتدخل المباشر والاحتلال لليبيا ونقل المرتزقة من سوريا لليبيا.

وأوضح “المسماري”، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “بالورقة والقلم” تقديم الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية “ten”، اليوم الثلاثاء، أن التدخل التركي في ليبيا يستهدف فرض السيطرة التركية على الملاحة بالبحر الأبيض المتوسط، فأردوغان يحلم أن يكون خليفة عثماني جديد من خلال تجنيد جيش من داعش والإرهابيين للقتال في ليبيا والعراق وسوريا.