شديد البرودة وشبورة ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تعلن حالة طقس الـ 72 ساعة المقبلة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية المصرية خلال الفترة من 3 حتى 5 فبراير الجاري أن يسود اليوم الاثنين طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وشمال وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين، بينما يكون النهار مائلا للبرودة والليل شديد البرودة على وجه بحري، مع ظهور الشبورة صباحًا.

أما بعد غد الثلاثاء فيسود الطقس معتدل نهارًا وشديد البرودة ليلا على كافة أنحاء الجمهورية، وتظهر في الساعات الأولى من الصباح الشبورة المائية، وتكون الرياح نشطة، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج السويس

وعن طقس الأربعاء مائل للدفء نهارا، دافئ نهارا على جنوب سيناء والغردقة، وشديد البرودة ليلا على كل أنحاء الجمهورية، وتظهر في الساعات الأولى من الصباح الشبورة المائية، وتنشط الرياح المثيرة للأتربة على مناطق متفرقة

الوجه البحري والقاهرة: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 09

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 9

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 12

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11

جنوب سيناء والغردقة: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 13

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 06

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 10

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 09

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 09

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 12

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11

جنوب سيناء والغردقة: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 13

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 06

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 10