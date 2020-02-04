بلاغ لوزير الري والموارد المائية… ترعة كفر الرجالات بالقليوبية تهدد حياة المواطنين

بلاغ لوزير الري والموارد المائية…

ترعة كفر الرجلات بالقليوبية تهدد حياة المواطنين

التايم المصرية / وحيد العطار

توجه إلينا العديد من مواطني قرية كفر الرجالات التابعة لمركز ومدينة طوخ بمحافظة القليوبية بصرخات مدوية يستغيثون فيها بالدكتور محمد عبد العاطي وزير الري والموارد المائية من تواجد ترعة متفرعة من الترعة العمومية المتواجدة بمنتصف قرية كفر الرجلات هذه الترعة قد تم تغطيتها منذ فترة طويلة وهذه الترعة متواجدة داخل الكتلة السكنية وهي ترعة خاصة بالأهالي وطولها حوالي ٣٠ م وعرضها لا يقل عن خمسة امتار وهي ترعة ماره ما بين منزل المواطن محمد عواد عبد العزيز ومنزل ورثة المرحوم عبد الحميد احمد عبد الخالق الديب فعندما تجري المياه بتلك الترعة تقوم بجرف الطريق

بها من الناحية الشرقية الملاصقة للطريق المجاور لها هذا بجانب أنها أصبحت مكان لتجمع القمامة والطيور الميتة مما جعلها مصدراً للحشرات الضارة التي تنقل الامراض المعديه التي تفتك بحياة المواطنين خاصة الأطفال وكبار السن.

لذلك نستغيث بسيادتكم راجين أن يتم تخطيط تلك الترعة حفاظاً علي حياة الأطفال والشيوخ من نقل الامراض المعديه والأوبئة الخطيرة التي تهدد حياتنا وحياة أطفالنا الصغار خاصة مع إنتشار الأمراض والأوبئة الخطيرة التي يمكن أن تنقلها تلك الحشرات الضاره التي تتجمع

علي أكوام القمامة المتراكمة وفي ظل حرص الدولة على حماية ارواح المواطنين .

