بعد فضيحة أخلاقية إحالة مدير مدرسة بالقليوبية لتحقيق

قرر عبد الرحمن فتح الباب، مدير عام إدارة بنها التعليمية، استبعاد مدير بمدرسة بنها، لحين الانتهاء من التحقيق معه فيما نسب إليه من تجاوزات أخلاقية وجنسية وأعمال منافية للآداب العامة على مواقع التواصل الاجتماعي.

كان طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، قد تلقى العديد من الشكاوي من المواطنين بتورط مدير مدرسة شهيرة ببنها في شات جنسي وتبادل صور فاضحة على مواقع التواصل الاجتماعي بجانب تسجيلات صوتية لمكالمات جنسية بينه وبين إحدى السيدات، الأمر الذي أثار حفيظة هيئة المدرسة وأولياء الأمور، وطالبوا بالتحقيق فيها

واستبعاده من إدارة المدرسة التي شهدت في عهده أكثر من واقعة تجاوزات وإستغلال للمدرسة في أغراض شخصية لصالح معارف المدير.

أحال وكيل الوزارة الشكاوي لمدير إدارة بنها التعليمية، حيث جري فتح تحقيق وجمع المعلومات حول الواقعة وتقرر إستبعاد المدير وتكليف اخر مكانه للقيام بالعمل لحين إنتهاء التحقيقات.