التعليم تكشف حقيقة تأجيل الدراسة بسبب “فيروس الكورونا”

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، حقيقة تأجيل الدراسة حيث أكد إنه لا يوجد أي تغيير في الوقت الحالي.

وأضاف شوقي عبر صفحته على الفيسبوك: “أرجو ألا نتحدث ونروج لموضوع إجازات على صفحات التواصل وبعض الصحافة الصفراء، الأجهزة المعنية بالدولة تعمل ليلا ونهارا كوزارة الصحة والسكان وأجهزة قومية أخرى كثيرة، ونحن نتواصل معهم على مدار الساعة”.

وأوضح: “دعونا لا نختلق حالة من الهلع، ونلتزم بتقديرات علمية مسؤولة عنها الدولة”.

وتابع شوقي: “لا يوجد أي تغيير في الوقت الحالي، وسنخبر الجميع في حالة أي جديد، ولكن دعونا نعمل في هدوء ونترك هذه القرارات للمختصين والمسؤولين عنها”.