حوادثعاجل

هام وعاجل.. مصدر أمني يكشف تفاصيل وفاة الرئيس التنفيذي لأوراسكوم

١
نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية ، ما تم تناولته في بعض وسائل التواصل الاجتماعي و الإعلام والمواقع الإخبارية من أخبار مغلوطة حول حادث السير الخاص بالرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم ونادى الجونة السابق المهندس خالد بشارة، والذى أسفر عن وفاته، فقد تبين عقب مراجعة كاميرات الإدارة العامة للمرور بموقع الحادث أن سبب الحادث يرجع إلى السير بسرعة زائدة وحال محاولة قائد السيارة تغيير اتجاهه بشكل مفاجئ .
اختلت عجلة القيادة، مما أسفر عن اصطدامه بمثلث خرسانى كائن بالمخرج المؤدي إلى طريق الرماية ونتج عنها وفاته، وأن السيارة لم تتعرض للاصطدام بسيارة أخرى
كما أكد المصدر، أن تجاوزات سيارات النقل على الطريق بصفة عامة يتم التعامل معها بصورة فورية في حدود القانون، وأنه سيتم تشديد العقوبات على مخالفات السرعة الزائدة في إطار قانون المرور الجديد حال تطبيقه، وأنه فيما يتعلق بحالة وصلاحية الطريق فإن وزارة النقل تتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
Post Views: 87
الوسوم

مقالات ذات صلة

منذ 3 ساعات
563

شاهد مرتزقة سوريين بعد هزيمتهم أمام الجيش الوطني الليبي

منذ 4 ساعات
575

عائلة العطار وأسرة التايم المصرية تتقدم بخالص العزاء لعائلة الشوربجي شبرا هارس في وفاة الحاج طاهر عبد الواحد

منذ 4 ساعات
562

أسامة درويش يتقدم بخالص العزاء ل أل منتصر بميت الحوفيين في وفاة عمهم

منذ 11 ساعة
655

سكرتير حي غرب يحيل ملف عقار الفرنواني للتفتيش المالي والاداري

Don`t copy text!