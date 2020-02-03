مصرع ربة منزل وإصابة زوجها بسبب الدفاية بالقليوبية

التايم المصرية / وحيد العطار

لقت ربة منزل مصرعها وإصيب زوجها بإصابات بالغة نتيجة إشعال دفاية بمسكنهما الكائن بقرية ورواره التابعة لمركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية.

تلقي اللواء جمال الرشيد مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد محمد سمير مأمور مركز شرطة بنها بنشوب حريق بقرية ورواره التابعة لمركز شرطة بنها وبالإنتقال والفحص تبين مصرع ربة منزل تدعي أ.ع.ج.وإصابة زوجها عامل

ويدعي م.أ بإصابات بالغة بجسده وذلك إثر قيامهما بإشعال دفاية بمسكنهما .وقد تم نقل الجثة والمصاب لمستشفي بنها الجامعي وتم عمل محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

في سياق متصل فقد قرر المستشار موسي عبد الباري رئيس نيابة مركز بنها بإشراف المستشار علي حسن المحامي العام لنيابات شمال بنها التصريح بدفن جثة المتوفين وذلك عقب مناظرة الجثة

كما أمرت النيابة العامة بإنتداب الأدلة الجنائية لفحص المنزل المحروق لبيان سبب الحريق وكذلك تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها