علاقة محرمة وأقراص مخدرة.. تفاصيل مقتل عامل بشبرا الخيمة

تفاصيل كثيرة سطرتها تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية بالقليوبية، أثناء رحلة البحث لكشف غموض واقعة العثور على جثة “عامل” ملقى في الشارع بجوار صندوق قمامة، بمنطقة بيجام بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة.

حيث جاء في التحريات والتحقيقات واعترافات المتهمين وهما “خالة” المجني عليه وزوجها، حيث قالت المتهمة الرئيسية، إن ابن شقيقتها كان دائم التحرش بها لفظيا وجسديا وراودها عن نفسها أكثر من مرة، وعرض عليها إقامة علاقة غير شرعية معها إلا أنها رفضت، واستمر في مطاردتها حتى شاهد زوجها “المتهم الثاني”، قيامه بالتحرش بها، ما دفعه للتفكير في التخلص منه، واتفقا الاثنين على قتله.

وأضافت المتهمة الرئيسية في التحقيقات، التي جرت بمعرفة النيابة العامة: “انا استدرجت المجنى عليه بحجة إقامة علاقة معه، وعقب وصوله قدمت له قهوة ووضعت أقراص منومة بداخلها، وعقب غيابه عن الوعي، ظهر زوجها وقام بكتم أنفاسه حتى فارق الحياة، وقاما الإثنين بنقل الجثة وإلقائها في الشارع”.