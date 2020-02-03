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طارق درويش :جمال عيد يسعي وراء التمويلات حتي لو كلفه الامر اعتبار تجار الكيف سجناء رأي

كتب محمد طارق 

اكد الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين ورئيس تحرير بوابة التايم المصرية ان الناشط جمال عيد لا يترك فرصة صغيرة او كبيرة الا واستغلها في الاساءة الي الدولة المصرية والتجارة بحقوق الانسان في المناسبات المختلفة حتي لو كلفه الامر اعتبار تجار الكيف والممولين سجناء راي .

وقال درويش ان جمال واعوانه من مرتزقة العمل المأجور والمدفوع الاجر من جهات التمويل الخارجي والمنفذين لاجنات الغرب المعادي للوطن والراغب في ارهاقه واسقاطه بين الحين والاخر يواصلون السعي لتحقيق مأربهم الشيطانية .

واضاف طارق درويش ان جمال عيد مثل سئ للانسان الخسيس الذي يكن لوطنه كل السوء و الكراهية .

 

 

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