بلاغ لمحافظ القليوبية…

مواطن يستغيث بمحافظ القليوبية من تعنت رئيس الوحدة المحلية بإكياد دجوي

التايم المصرية/ وحيد العطار

علي الرغم من التعليمات المشددة التي يوجهها محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان مراراً وتكرارا لجميع رؤساء المدن والوحدات المحلية بالقري بضرورة التعاون مع المواطنين وسرعة حل مشاكلهم وتأكيد محافظ القليوبية الدائم أننا جميعاً نسعي لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بما يليق بهم إلا أنه مازال هناك مواطنين يشكون من عدم تعاون بعض رؤساء المدن والوحدات المحلية معهم بل ويستغييون باللواء عبد الحميد الهجان بضرورة التدخل السريع لإنقاذهم من تعنت بعض المسؤولين معهم علي الرغم من مطالبتهم بحقوقهم المشروعة .

فقد توجه إلينا المواطن سامح عصمت أحد مواطني قرية طنط الجزيرة التابعة التابعة للوحدة المحلية بقرية إكياد دجوي التابعة لمجلس ومدينة طوخ بمحافظة القليوبية يستغيث بنا لإيصال صوته للواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية من تعنت رئيس الوحدة المحلية بإكياد دجوي وذلك علي حد وصف المواطن والذي يشكوي من أنه ………

قد تقدم لأكثر من طلب للأستاذ أيمن حسنين رئيس الوحدة المحلية بقرية إكياد دجوي لتغيير عمود كهربائي أمام منزله قديم جداً متهالك ومصدي من نوع ” الدرج القديم “والذي يسبب خطوره علي حياة المواطنين خاصة في ظل الظروف الجوية الحالية .

إلا أن رئيس الوحدة المحلية رفض ذلك وكان يرد في كل مره أنه لا توجد أعمدة إنارة جديدة الأن ويؤكد المواطن في شكوتة أنه تم تسليم عدد ٢٥٠ عمود إنارة للوحدة المحلية وعلي الرغم من ذلك لم يتم تجديد ذلك العمود المتهالك كما يشكوي المواطن سامح عصمت من عدم تعاون رئيس الوحدة المحلية بقرية إكياد دجوي الأستاذ أيمن حسنين مع المواطنين في العديد من المشكلات بالقرية حتي أنهم لجأو إلي حلها بعيداً عن الوحدة المحلية

نص الإستغاثة

معالي اللواء /عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية….

مقدمه لسيادتكم المواطن / سامح عصمت أبو الروس من قرية طنط الجزيرة التابعة للوحدة المحلية بقرية إكياد دجوي مركز ومدينة طوخ بمحافظة القليوبية…

نرجو من سيادتكم وضع حل لتعنت السيد رئيس الوحدة المحلية بقرية إكياد دجوي أيمن حسنين في حل مشاكل طنط الجزيرة في المشاكل الأتية :

– تم تقديم طلب بتاريخ ٢٠١٨/١١/١ بشأن عمود كهرباء متهالك ومصدي ورفض رئيس الوحدة تغييره حتي الأن بحجة عدم وجود أعمدة رغم إستلام الوحدة أكثر من ٢٥٠ عمود كهربائي لتغيير الشبكة ووجود أكثر أعمده بدون أسلاك كهربائية منذ أكثر من ثلاث سنوات بأرض الشافعي بالقرية ولم يتم تركيب أسلاك لها حتي الأن وكان رد السيد رئيس الوحدة أنه تم مخاطبة شركة الكهرباء

– تم التواصل مع رئيس الوحدة المحلية بقرية إكياد دجوي لتنظيف القمامة من علي ترعة كوبري أبو عيشة بطنط الجزيرة ولكنه تعنت معنا ولم يفعل شيئا حتي تم التطهير بعد الذهاب لإدارة الري ولم يحضر ولا موظف واحد من الوحده المحلية

– تم التواصل مع رئيس الوحدة المحلية بقرية إكياد دجوي لإصلاح أعطال كهرباء مقابر طنط الجزيرة ولكنه تعنت معنا أيضاً وتم الإصلاح عن طريق الأهالي

وقد تقدمنا بالعديد من الشكاوى علي واتس المحافظة ومجلس مدينة طوخ وموقع صوتك مسموع ولكن دون أية إستجابة

لذا نرجو من سيادتكم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذا التعنت

وتجدر الإشارة هنا إلي أن …

كل ما جاء بالشكوي هو علي لسان المواطن المذكور وأنه مسئول مسئولية كاملة عما ورد بالإستغاثة وإنما دورنا كوسيلة إعلامية هو نقل صوت المواطن للمسئولين فقط