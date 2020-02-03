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التموين توجه رسالة هامة لأصحاب البطاقات التموينية بشأن “تسجيل رقم الموبايل”

التموين توجه رسالة هامة لأصحاب البطاقات التموينية بشأن "تسجيل رقم الموبايل"

وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، رسالة للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية بشأن رسالة “برجاء تسجيل رقم الموبايل”.

وقالت التموين، في بيان، اليوم الأحد: “في إطار الحرص على استكمال قواعد بيانات المستفيدين من المنظومة التموينية، نهيب بالمواطنين أصحاب البطاقات التموينية والذين يظهر لهم عبارة (برجاء تسجيل رقم الموبايل) على بون الصرف، الدخول على موقع دعم مصر https://www.tamwin.com.eg والضغط على خانة (سجل موبايلك)”.

وتابعت الوزارة: “على أن يكون الرقم لصاحب البطاقة أو لأحد المستفيدين ومسجل باسمه لدى إحدى شركات المحمول، ويتم ادخال الرقم القومي، ورقم البطاقة التموينية، ثم ادخال رقم التليفون المحمول، والضغط على كلمة حفظ رقم المحمول”.

 

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