تعليم البحيرة تحصد المركز الاول علي مستوي الجمهورية في مسابقات أنشطة الاتحادات الطلابية

البحيرة : سعيد شتا

أشاد اللواء / هشام آمنة – محافظ البحيرة بحصول مديرية التربية والتعليم بالبحيرة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في أنشطة الاتحادات الطلابية فى المسابقات التى نظمتها وزارة التربية والتعليم عن العام الدارسى الحالي 2019/2020 م

مؤكداً على دور الانشطة التربوية المختلفة في صقل وتنمية المواهب لدى الطلاب وتشجيعهم واستثمار طاقتهم في شتى المجالات الفنية والثقافية والرياضية باعتبارها احد محاور منظومة التعليم الجديدة وقاطرة

للعبور نحو آفاق مستقبل مشرق وواعد بسواعد ابنائه لما تمثله تلك المنظومة من اهمية في تأهيل الطلاب لمواكبة كافة التحديات والتطورات الجارية

كما أشاد اللواء / المحافظ بجهود الشئون التنفيذية وتوجيه عام التربية الإجتماعية لدعم وتنمية وتأهيل ابنائنا الطلاب فى مختلف الانشطة التربوية مقدما التهنئة لجميع العاملين بالتربية والتعليم

ووجه ببذل المزيد من الجهد والعطاء للحفاظ على ذلك المستوى والتطلع لحصد المزيد من المراكز المتقدمة .

هذا وقد صرح د / محمد سعد محمد – وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة انه قد تم تكريم مديرية التربية والتعليم من قبل ا .د / طارق شوقى – وزير التربية والتعليم ومنحهم شهادة تقدير و درع التميز فى أنشطة الاتحادات الطلابية بحفل تنصيب المكتب التنفيذي لمجلس الإتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية وتكريم المديريات الفائزة فى أنشطة الاتحادات الطلابية على مستوى الجمهورية والذى أقامته وزارة التربية والتعليم

مشيراً ان تلك المسابقات تمثلت في ( مسابقة دورى المكاتب التنفيذية للمرحلة الثانوية – مسابقة الرائد العام المثالى للمرحلة الثانوية – مسابقة الإعدادية والرائد المثالى للمرحلة – مسابقة الإعدادية والطالب المثالى للمرحلة الثانوية – مسابقة المخترع الصغير )

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