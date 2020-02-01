ننشر تفاصيل مقتل 5 سوهاجية بأكتوبر

حالة من الحزن تسيطر على أهالي مركز جهينة بمحافظة سوهاج، وذلك عقب مصرع 5 من أبناء المحافظة نتيجة تسرب الغاز في الشقة التي يقطنون بها بعمارات الإسكان الاجتماعي في مدينة 6 أكتوبر.

“البوابة نيوز” انتقلت إلى المكان الذي شهد الواقعة ونقلت كواليس وتفاصيل ما حدث في ذلك اليوم، والتقت بحارس عقار يدعى “محمد”، فقال “إن الضحايا الخمس من مدينة جهينة بمحافظة سوهاج، ويعملون في شركات بمحافظة الجيزة، وكانوا قد استأجروا تلك الشقة في عقار تحت الإنشاء”.

وأشار اعتدنا أن نشاهدهم يخرجون متوجهين كعادتهم إلى عملهم، ولكن في ذلك اليوم لم يخرجوا، وبعدما قام زميلهم بالاتصال بهواتفهم ولم يجيب أحد منهم، توجه إلى العقار وأخذ يطرق الباب، ولم يفتح له أحد، وبعدما قمنا بإبلاغ رجال المباحث، وبعد فتح الباب اكتشفنا الفاجعة، الشباب الخمسة على فراشهم لا ينطقون، ولا يتحرك أحد منهم، لنكتشف أنهم ماتوا بسبب تسرب الغاز الطبيعي داخل الشقة”.

وأوضح الأهالي في المنطقة، أن الضحايا كانوا حسني السمعة، ولم يكن لهم تعامل مع أحد في المنطقة، في الصباح يتوجهون إلى عملهم ليعودا في آخر اليوم، كما أن لحظة العثور على جثثهم كانوا يرتدون كامل ملابسهم ولم يتم اكتشاف سرقة أي شيء من متعلقاتهم.

و أسماء الضحايا وهم، حمدي بدوي، محمد الماسخ، عمر سعد فايز، بخيت سعد فايز، حاتم فيض.