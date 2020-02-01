ننشر اسعار الذهب اليوم السبت في السوق المحلية بعد انخفاض السعر

ننشر اسعار الذهب اليوم السبت في السوق المحلية بعد انخفاض السعر

انخفضت أسعار الذهب أسعار الذهب في تعاملات نهاية تعاملات اليوم السبت



وسجل سعر الجرام في محلات الصاغة ألبوم السبت عيار 21 بـ697 جنيها اليوم بعد أن وصلت لـ 705.55 جنيه أمس الجمعة بتراجع بلغ 8.55 جنيه.

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة لـ 797 جنيها بعد أن وصل لـ 806.35 جنيه أمس الجمعة بإنخفاض قدره 9.35 جنيه.

وسجل سعر الجرام من عيار 18 كأعلي قيمة سعرية له بـ 597 جنيها بعد أن كان 604.8 جنيه أمس الجمعة بفارق 7.8 جنيه.

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 14 الأدني فئة نحو 465 جنيها بعد أن كان 470.4 جنيه أمس بفرق5.4 جنيه.