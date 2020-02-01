نادي بنها الرياضي يكرم أحسن لاعب ناشئ فى بطولة روسيا المفتوحة بكازان ديسمبر ٢٠١٩

القليوبية- دعاء درويش

كرم نادي بنها الرياضي برئاسة أحمد برهومة رئيس مجلس إدارة النادي واشراف الكابتن هاني جودة مدير حمام السباحة، اللاعب علي مصطفي البربري ، لحصوله علي أحسن لاعب ناشئ في السباحة ببطولة روسيا المفتوحة ديسمبر عام ٢٠١٩م.

وخلال التكريم حصل البطل علي علي درع التميز لحصوله علي ميدالية احسن لاعب ناشئ عن عمر ٨ سنوات والنصف في مجال السباحة.

وأكد مصطفي البربري – استشارى طب الطوارئ وادارة الازمات وزارة البترول ( والد علي ) ان نجله اتعمله upgrade على شركة الطيران الروسية بعد حصوله على أحسن لاعب ناشئ فى البطولة الدولية للسباحة ( ايروفلوت ) ، مضيفا أن نجله متعدد المواهب فقد حصل على الحزام البنى فى الكاراتيه ، ويعد هذا اعلى حزام لسنه ، لان الحزام الأسود يناله من في سن ١٢ عاما ، كما انه حصل على المركز الثالث على مستوى الجمهورية فى الجمباز الفنى رجال تحت ٩ سنوات ، معبرا عن سعادته لوصول نجله لهذا المستوي متمنيا منه المزيد في تنمية قدراته بمجال السباحة حتي يصبح نجم ساطع في عالم السباحة العالمية وحصد الكثير من المراكز الأولي و الميداليات الذهبية ليشرف مصر بصفة عامة و محافظة القليوبية بصفة خاصة .

والجدير بالذكر أن البطل علي مصطفي البربري من مواليد ٢٥ مايو ٢٠١١، ويدرس فى مدرسة السلام الخاصه بالصف الثالث لغات ،