نائب يتقدم بطلب إحاطة لمنع المواطنين من تبادل القبلات لتفادى مرض كورونا

اقترح نواب البرلمان بعض الوسائل التى تساهم فى منع دخول هذا المرض المميت إلى مصر، كان من بينها ما تقدم به أحد النواب من طلب إحاطة يطالب فيه بمنع القبلات بين المصريين فى محاولة لمنع دخول هذا المرض إلى مصر، ليحدث هذا المقترح حالة جدل واسعة بين نواب البرلمان بين مؤيد ومعارض.

فى هذا السياق تقدم النائب رضا البلتاجى، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن منع انتشار فيروس كورونا بين المصريين، لافتا إلى أن فيروس كورونا المنتشر حالياً في العديد من الدول وخاصةً الصين هو سلالة جديدة من الفيروسات التي تصيب الجهاز الرئوى وهو أحد مجموعات الفيروسات التي تتراوح الاصابة بها في البشر بين نزلات البرد البسيطة إلى الالتهابات الرئوية الحادة وقد يؤدى إلى الوفاة.

واوضح البلتاجى، أن الفيروس ينتشر الفيروس عادة عن طريق ملامسة المريض أو استنشاق الرذاذ الصادر عن أحد المرضى، ولذلك فيمكن انتقاله بسهولة عن طريق تبادل القبلات، وهى العادة التي تنتشر بين المصريين جميعاً، لافتا إلى أنه بناء على ذلك لابد من إعداد حملات توعية تحذر من خطورة عادة تبادل القبلات بين المصريين في مختلف المناسبات، وهو ما قد يؤدى إلى انتشار فيروس كورونا في مصر.

من جانبها أكدت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ، أهمية تغيير بعض العادات المصرية لمواجهة بعض الأمراض التى أصبحت منتشرة على مستوى العالم وعلى رأسها فيروس كورونا الذى أصبح العالم أجمع يتحسب لهذا المرض، وبالتالى فإن عادة القبلات بين المصريين لابد أن تنتهى من أجل منع انتشار هذا المرض، خاصة أن هذا المرض ينتشر بالعدوى بشكل كبير وأصبح يطال العديد من دول العالم وليس الصين فقط.

وقالت عضو مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ، تعليقا على تقدم النائب رضا البلتاجى، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن منع انتشار فيروس كورونا بين المصريين، عبر منع القبلات، إن تغير عادة القبلات أصبحت ضرورة ملحة، حيث إننا نمر بمرحلة مهمة جدا ، وهذا المرض ينتشر من خلال العدوى بشكل ضخم وأصبحنا نمر بوقت حرج، والعالم كله يحاول منع انتشار هذا المرض، متابعة: بالتالى من المهم تغيير عادة موجودة لدينا فهذا ليس عيبا أو خطأ.

على الجانب الآخر أعلن النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، رفضه لهذا المقترح ، الذى وصفه بأنه كلام فارغ، الذى أكد أنه لا يساهم على الإطلاق فى مواجهة هذا المرض الذى ينتشر من خلال العدوى.

وقال عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إنه لا يرى أن هذا المقترح عملى، موضحا أن مواجهة انتشار مرض كورونا يكون من خلال أساليب علمية تحافظ على صحة الإنسان.