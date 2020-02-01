عاجل تعرف علي أسعار الذهب في محلات الصاغة ألبوم السبت

سجلت أسعار الذهب ارتفاع بالسوق المحلية، في بداية تعاملات اليوم السبت 1 فبراير في محلات الصاغة

وسجلت أسعار الذهب في السوق المحلية، وقد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.

وسجلت أسعار الذهب المحلية، عيار 21 نحو 695 جنيها، وعيار 18 نحو 596 جنيها، وعيار 24 نحو 794 جنيها، والجنيه الذهب سجل نحو 5560 جنيها.

وارتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلية، في بداية تعاملات أمس