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عاجل الرئيس السيسي يؤكد لعباس موقف مصر الثابت بدعم الشرعية الفلسطينية

عاجل الرئيس السيسي يؤكد لعباس موقف مصر الثابت بدعم الشرعية الفلسطينية

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره الفلسطيني محمود عباس ،اليوم السبت، في قصر الاتحادية قبيل اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية على مستوى وزراء الخارجية العرب بمقر الجامعة.

وبحث عباس مع السيسي آخر المستجدات السياسية، في ظل التحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية، خاصة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن خطته للسلام في الشرق الأوسط.

وأكد عباس، خلال اللقاء، ضرورة مواجهة صفقة ترامب على المستويات العربية والإقليمية والدولية، موجها الشكر والتقدير للجهود المصرية، وأهمية استمرار التنسيق المشترك.

من جانبه، أكد السيسي موقف مصر الثابت الذي لا يتغير بدعم الشرعية الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس، وحرصها الدائم على دعم القضية والشعب الفلسطيني، حتى نيل حقوقه المشروعة في الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967.

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