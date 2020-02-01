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سباحة بنها ” تكرم ١١٥ سباحا ومدربا بحضور أعضاء مجلس إدارة نادي بنها الرياضي

سباحة بنها ” تكرم ١١٥ سباحا ومدربا بحضور أعضاء مجلس إدارة نادي بنها الرياضي

القليوبية – دعاء درويش

أقام مجلس إدارة نادي بنها الرياضي برئاسة أحمد برهومة رئيس مجلس الإدارة و اشراف الكابتن هاني جودة مدير حمام السباحة ، احتفالية كبري ، لتكريم السباحين الماهرين والمدربين ، بقاعة التجاريين ، بحضور أحمد برهومة رئيس مجلس إدارة نادي بنها الرياضي، و المهندسة إيمان المرسي، صلاح المهدي ، أحمد الكحيلي أعضاء مجلس الإدارة دارة، والكابتن هاني جودة مدير حمام السباحة و المستشار عبدالله حارون ، الكابتن أحمد عبدالهادي مدرب منتخب مصر.

بدأ فعاليات حفل تكريم السباحين الماهرين الذين حصلوا علي بطولات علي مستوي الجمهورية في لعبة الخماسي الحديث و والذين اجتازوا اختبار النجوم من الاتحاد المصري للسباحة ، بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تليه كلمة مدير حمام السباحة ورئيس مجلس ادارة النادي .

وتناول الحفل فقرات لفريق الباليه واستعراض الفراشة والعرائس الراقصة بحضور نخبة من الإعلاميين والصحفيين بالقليوبية .

واختتم الحفل بتكريم ١١٥ سباحا ومدربا بشهادات تقديرية ، ودروع التميز مهداه من مجلس إدارة النادي للاعب علي مصطفي لحصوله علي ميدالية احسن لاعب ناشئ ببطولة روسيا الدولية للسباحة ، ودروع التميز للاعبة مريم عماد الدين عبد المنعم لحصولها علي المركز الأول ببطولة المحافظة للمدارس ووصولها لنهائيات بطولة الجمهورية وتم التقاط صور تذكارية للحضور.

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