دورة تدريبة فى كيفية أدارة المشروعات بأمانة مدينة بنها لحزب مستقبل وطن

تنفيذا لتعليمات النائب أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن وتعليمات النائب عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن وأمين عام حزب مستقبل وطن بالقليوبية

عقدت اليوم أمانة التدريب والتثقيف بحزب مستقبل وطن بأمانة مدينة بنها دورة تدريبة للشباب والفتيات فى كيفية إدارة المشروعات وبحضور العديد من الشباب والفتيات بمدينة بنها وباشراف المهندس محمد خليل أمين مساعد التدريب التثقيف بأمانة مدينة بنها

واكد المهندس محمد خليل أمين مساعد التدريب والتثقيف بأمانة بمدينة بنها والذى قام بتنظيم وشرح هذة الدورة التديبية على ان هذة الدورة هى دورة تدريبية مفيدة للشباب والفتيات لكيفية ادارة المشروعات وتعريفهم بعلم الادارة واهمية الشباب فى فى ادارة المشاريع وكيفية تعاونهم مع أهل الخبرة لاكتساب الخبرات ودور الشباب الحيوى فى نجاح المشروعات من اجل مستقبل افضل للوطن

ومن جانبة صرح سامى عبد الوهاب امين حزب مستقبل وطن بمدينة بنها بان هذة الدورة بداية لسلسة دورات وندوات مهمة سنقوم بعقدها خلال الفترة القادمة بمدينة بنها فى شتى المجالات

حضر الاجتماع العديد من الامناء بأمانة مدينة بنها حيث حضر من أمانة التنظيم الاستاذ وليد حسنى أمين التنظيم والاستاذ باسم مجدى أمين مساعد التنظيم والاستاذة رشا الصياد أمين مساعد التنظيم كما حضر الاستاذ محمد حسن امين المتابعة والتواصل الاجتماعى بمدينة بنها ومن أمانة الاعلام كلا من الاستاذة رضوى الشافعى امينة الاعلام والاستاذ مصطفى الجداوى امين مساعد الاعلام ومن أعضاء هيئة مكتب الاعلام الاستاذة رحمة تاج والاستاذة سها صلاح