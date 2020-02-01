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إنقطاع المياه عن 28 منطقة السبت المُقبل (تعرف عليهم)

إنقطاع المياه عن 28 منطقة السبت المُقبل (تعرف عليهم)

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه سيتم قطع المياه عن 28 منطقة السبت المقبل، وذكرت الشركة، في بيان لها، الخميس، أن المناطق هي: (منشية السد العالي بالكامل – أرض أبورجيلة ومشيخة العروبة – تقسيم أبوالعز “١ – ٢” – إسكانات النيل بمراحلها المختلفة – إسكانات أطلس بمراحلها المختلفة – إسبيكو القديم والجديد – المحمودية القديمة والجديدة – مساكن الجمهورية – مساكن إسكندرية “١ – ٢” – مساكن الأهالي وخلف إسبیکو – عرب الجرعان – أرض الريان – تقسيم الأمل – مساكن النيل N – القاهرة د – القاهرة 2 – القاهرة و – القاهرة هـ – مساكن الدلتا – مساكن أطلس “١ – ٢ – ٣” – منطقة البركة الغربية والشرقية – كفر أبوصير – حوض الطويل – حوض داود – كفر الباشا – منطقة أبوحسام – منطقة الأباصيري – منطقة الرزازین).

وأوضحت الشركة، أن قطع الخدمة ابتداءً من الساعة ٩ صباح يوم السبت ١/٢/٢٠٢٠، وحتى الساعة ٥ مساء نفس اليوم، نظراً لأعمال الصيانة والإصلاحات داخل محطة مياه المرج.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدةً قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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