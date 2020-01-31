وزير الشباب والرياضة يحيي فعاليات المشروع القومي للإسكواش ظهر اليوم

كتبت:بسنت طارق

يتشرف الدكتور”أشرف صبحي” وزير الشباب والرياضة، بحضور فعاليات المشروع القومي للاسكواش، والذي يستهدف اكتشاف أكبر عدد من الموهوبين في لعبة الاسكواش، بعد التفوق المصري الكاسح لها خلال السنوات الماضية.

من جانبه، أعرب أمير وجيه، المدير الفني لمنتخب مصر، والمشرف على المشروع عن سعادته بالصدى الكبير للمشروع وإقبال النشء الصغير على خوض تجربة لعبة الأسكواش

حيث يعتبر الهدف من المشروع هو أن الدولة ستتبنى 1000 ناشئ من مواليد 2012 – 2013 – 2014، ومن المقرر أن يغطى المشروع جميع محافظات الجمهورية، ويتم التسجيل على موقع وزارة الشباب والرياضة.