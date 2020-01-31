مرتضي منصور:مباراة الزمالك أمام بريميرو تعد تحصيل حاصل ولكن الفوز بها مهمًا

كتبت:بسنت طارق

أكد “مرتضي منصور” رئيس نادي الزمالك في تصريحاته التلفزيونية لبرنامج زملكاوى الذى يقدمه الإعلامى كريم حسن شحاته، بمدي سعادته بظهور المعلم حسن شحاته” المدير الفني الأسبق علي قناة النادي الأبيض، وتقديم النصائح للاعبين.

طالب مرتضي منصور اللاعبين بتقدير النادى موضحا انه يسعى لإعادة الانضباط للجهاز الفنى بقيادة الفرنسي بارتيس كارتيرون.

وتحدث منصور عن مواجهة الأهلى والهلال السودانى فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بأبطال أفريقيا قائلا :” نحترم الأهلى وجماهيره ولما نوصل مع بعض للنهائى يبقى نقول أهلى وزمالك ونحزب لأنى دول فرق مصرية”.