مؤتمر صحفي لفايلر قبل المباراه المرتقبه بالسودان

كتبت:بسنت طارق

يعقد السويسري “رينيه فايلر” المدير الفني للأهلي، مؤتمراً صحفياً في الثامنة والنصف من مساء اليوم بملعب الهلال السوداني، للحديث عن مباراة الفريقين المقرر لها، وذلك في تمام التاسعة من مساء غداً بتوقيت القاهرة في ختام دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

يستعد الفريق الاول للنادي الأهلي لمرانه الأول والأخير علي ملعب المباراه ، مساء اليوم، بعد وصوله أمس برئاسه محمود الخطيب، رئيس النادي مطار الخرطوم.

وتضم قائمة الاهلي في السودان ، 21 لاعباً وهم: شريف إكرامي، وحسام عاشور، وأحمد فتحي، ورامي ربيعة، وأيمن أشرف، ومحمد الشناوي، وعمرو السولية، وعلي معلول، وحسين الشحات، ومحمود كهربا، وجونيور أجايي، ووليد سليمان، ومحمد مجدي «أفشة»، وياسر إبراهيم، ومحمد هاني، ومروان محسن، وعلي لطفي، وأليو ديانج، ومحمود متولي، وأليو بادجي، وجيرالدو.