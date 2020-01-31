عاجل:مصرع رئيس نادي الجونه في حادث سياره منذ ساعات

كتبت:بسنت طارق

نعى مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، خالد بشارة رئيس مجلس إدارة نادي الجونة، والذي لقي مصرعه في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، إثر تعرضه لحادث سيارة في ميدان الرماية.

وكتبت الصفحة الرسمية للجبلاية عبر موقع فيس بوك:

ينعي الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والعاملون بالاتحاد وفروعه الأستاذ خالد بشارة رئيس مجلس إدارة نادي الجونة الذي وافته المنية اليوم إثر حادث سير أليم سائلين المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته وذويه الصبر الجميل .. و “إنا لله وإنا إليه راجعون”