طلائع الجيش يعقد صفقته الخامسة ويضم ديارا 6أشهر

كتبت:بسنت طارق

عقد نادي طلائع الجيش صفقة مع ابو بكر ديارا لاعب إنبي السابق لمدة 6 اشهر، حيث وقع اللاعب علي العقد في حضور العميد أحمد فؤاد المهدي مدير الكرة ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين وأمير المراكيبى وكيل أعماله.

وتعد صفقة ديارا هى الخامسة لطلائع الجيش فى فترة الانتقالات الشتوية بعد التعاقد مع محمد جمال بيبو من سموحة لمدة ثلاثة مواسم ونصف، والرواندى كيفين موهيرى لاعب مصر المقاصة لمدة 6 أشهر، وعمار حمدى لاعب الأهلى على سبيل الإعارة لنهاية الموسم ، ومحمد اشرف روقة علي سبيل الإعارة لنهاية الموسم.