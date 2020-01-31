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طبيب الأهلي يوجه تحذيرات للاعبين بشأن حبوب الملاريا

 وجه الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحذيراته لجميع لاعبي الفريق والجهاز الفني والبعثة بشأن ضرورة تناول الحبوب الخاصة بالملاريا

كتبت: بسنت طارق
 وجه الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحذيراته لجميع لاعبي الفريق والجهاز الفني والبعثة بشأن ضرورة تناول الحبوب الخاصة بالملاريا.
وحرص الطبيب علي التنبيه علي الجميع بضروره إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية خوفًا علي سلامتهم.
وجاءت تحذيرات طبيب الأهلى من أجل الحفاظ على سلامة أفراد البعثة حتي خوض اللقاء والعودة الى القاهرة عقب الانتهاء من اللقاء .
كان  الجهاز الفنى ولاعبي الأهلى قد حصلوا على كل التطعيمات اللازمة قبل سفر البعثة إلى السودان
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