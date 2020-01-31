رسميًا.. أنطوي يرتدي قميص وادي دجلة

كتبت:بسنت طارق

أعلن نادى وادى دجلة ، رسميًا ضم الغاني رودنى أنطوي مهاجم الفريق الجديد، القادم من نادى تسارسكو سيلو سوفيا البلغاري، من أجل تدعيم مركز المهاجم وفقًا لطلب اليوناني تاكيس جونيس.

كان وادي دجلة قد تعاقد مع أنطوي مقابل 125 ألف يورو، لمدة ثلاث سنوات ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ومن المقرر أن يرتدى اللاعب القميص رقم 29 مع الفريق الدجلاوى.

تغلق اليوم 31 يناير فترة القيد الشتوية للموسم الجاري 2019 – 2020 ، حيث يستقبل اتحاد الكرة أوراق قيد اللاعبين حتى نهاية اليوم.