سبورت

بوادر خلاف بين محمد صلاح و كلوب بسبب ألعاب طوكيو

قد تشهد الأيام المقبلة نشوب خلاف بين محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، ويورجن كلوب المدير الفني للفريق،

كتبت:بسنت طارق

قد تشهد الأيام المقبلة نشوب خلاف بين محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، وورجن كلوب المدير الفني للفريق، لأصراره علي المشاركة مع منتخب بلاده،  فى دورة الألعاب الاولمبية “طوكيو 2020” الصيف المقبل.

لفت شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبى، اهتمام الصحف الإنجليزية بعدما أعلن أن محمد صلاح سيكون رقم 1 في القائمة الأولية التى تضم 50 لاعبا وسيتم إرسالها إلى اللجنة المنظمة لبطولة أولمبياد طوكيو 2020 والتى ستقام في العاصمة اليابانية في يوليو المقبل.

 

Post Views: 17

مقالات ذات صلة

منذ 27 دقيقة
505

طبيب الأهلي يوجه تحذيرات للاعبين بشأن حبوب الملاريا

منذ 44 دقيقة
508

عاجل:مصرع رئيس نادي الجونه في حادث سياره منذ ساعات

منذ ساعة واحدة
510

مؤتمر صحفي لفايلر قبل المباراه المرتقبه بالسودان

منذ ساعتين
506

وزير الشباب والرياضة يحيي فعاليات المشروع القومي للإسكواش ظهر اليوم

Don`t copy text!