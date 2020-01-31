بوادر خلاف بين محمد صلاح و كلوب بسبب ألعاب طوكيو

كتبت:بسنت طارق

قد تشهد الأيام المقبلة نشوب خلاف بين محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، وورجن كلوب المدير الفني للفريق، لأصراره علي المشاركة مع منتخب بلاده، فى دورة الألعاب الاولمبية “طوكيو 2020” الصيف المقبل.

لفت شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبى، اهتمام الصحف الإنجليزية بعدما أعلن أن محمد صلاح سيكون رقم 1 في القائمة الأولية التى تضم 50 لاعبا وسيتم إرسالها إلى اللجنة المنظمة لبطولة أولمبياد طوكيو 2020 والتى ستقام في العاصمة اليابانية في يوليو المقبل.