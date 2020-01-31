بعد غياب عدة أسابيع..عودة رمضان صبحي لصفوف الاهلي

كتبت:بسنت طارق

ينضم رمضان صبحي لاعب الأهلي مجددًا لقائمة الفريق في مباراة بيراميدز المقرر لها الخميس المقبل ببطولة الدوري الممتاز بعد غيابه عن مباريات وتدريبات الفريق منذ عدة أسابيع، حينما اُصيب بتمزق في العضلة الخلفية بأحدى تدريبات الفريق.

وخاض اللاعب برنامج تأهيلي وعلاجي على مدار الايام الماضية، وتماثل للشفاء وشارك في جزء من التدريبات الجماعية قبل سفر الفريق للسودان لخوض مباراة الهلال في الجولة الاخيرة من منافسات دوري أبطال أفريقيا .

كشف نادر شوقى، وكيل أعمال رمضان صبحي، أن النادى الإنجليزى بدأ تسويق اللاعب لبيعه فى الانتقالات الصيفية المقبلة ، موضحاً إن سعر رمضان صبحى قفز كثيراً فى سوق الانتقالات، مؤكداً أن سعر لاعب الأهلى وصل إلى 10 ملايين إسترلينى،