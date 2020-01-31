الخماسيه.. النتيجة المفضلة لبرشلونه في كامب ناو

كتبت:بسنت طارق

حقق برشلونه انتصارًا ساحقًا ، علي ليجانيس مساء أمس بنتيجه (5-0)، وتأهله الي الربع النهائي فى المباراة التى أقيمت على ملعب “كامب نو” فى دور الـ 16 من المسابقة.

أحرز الفرنسى أنطوان جريزمان الهدف الأول فى الدقيقة الرابعة، وضاعف مواطنه كيليمنت لينجليه تقدم البارسا بتسجيله الهدف الثانى فى الدقيقة 28 من ضربة رأس.

فى الشوط الثاني سجل النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى الهدف الثالث فى الدقيقة 59، وأضاف البرازيلى آرثر الهدف الرابع فى الدقيقة 77، وعاد ميسى وسجل الهدف الخامس فى الدقيقة 88.

وغاب عن البارسا فى لقاء اليوم، كل من عثمان ديمبيلى ولويس سواريز للإصابة.

تأهل برشلونة إل دور الـ 16 بعد تخطى عقبة إيبيزا بصعوبة بهدفين مقابل هدف، فيما تأهل ليجانيس الذى يقوده فنيا مدرب منتخب مصر السابق خافيير أجيرى، إلى نفس الدور بعد الفوز على إيبيرو بهدف دون رد.