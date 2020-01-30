ميدو يرفض يرفض قرارات لجنة الانضباط

كتبت:بسنت طارق

رفض احمد حسام ميدو المدير الفني السابق لنادي المقاصة، القرارات التي صدرت ضده، من لجنة الانضباط بالإتحاد المصري لكرة القدم، مؤكدا انه سيتظلم من هذه القرارات بمذكرة شارحة لما حدث بعد مباراة فريقه، أمام بيرامدر بالدوري الممتاز والتي انتهت بالهزيمه بنتيجة 3\1.

كانت لجنة الإنضباط قد قررت إيقاف ميدو ثلاثة مباريات، وتغريمه مبلغ 50 ألف جنية لما بدر منه عقب مبارايات بيراميدز، وخروجه علي الروح الرياضية، وذلك عنما وجه انتقادات حادة غير لائفة لحكم المباراة.