منذ قليل..سفير مصر يستقبل بعثة الأهلي بالسودان

كتبت:بسنت طارق

وصلت بعثة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، إلى السودان، منذ قليل، وكان فى استقبال البعثة كل من السفير حسام عيسى، سفير مصر فى السودان، وسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، ومندوب من اتحاد الكرة السوداني ونادى الهلال.

وكانت بعثة الفريق، قد غادرت مطار القاهرة مساء اليوم في طريقها إلى السودان استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني.

وأعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، قائمة الفريق المسافرة إلى السودان؛ لمواجهة الهلال بدوري أبطال إفريقيا.