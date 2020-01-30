محافظ القليوبية يعقد لقاءا بمواطنى المحافظة

في إطار اللقاء الإسبوعي الذي يقوم اللواء/ عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بالمواطنين فقد قام سيادته اليوم بإستقبال عدد من المواطنين بديوان عام المحافظة بمدينة بنها لحل مشاكلهم حرصا منه على التواصل والتعاون مع المواطن وتوصيل الخدمة إليه وإعطائه الفرصة الكاملة لعرض مطالبه بحرية تامة.

وتحدث المواطنين عن المشاكل التي يعانون منها والتي تنوعت مابين مشكلات الصرف الصحي و مياه الشرب كما وافق خلال اللقاء على توفير فرص عمل لعدد من المواطنين بالقطاع الخاص وكذلك وافق على توفير فرص عمل في القطاع الخاص أيضا لذوى الاحتياجات الخاصة من الشباب.

واستعرض محافظ القليوبية خلال اللقاء أيضا شكوى المواطنين والتى تمثلت فى صرف بعض المساعدات العاجلة لبعض الأسر الأولى بالرعاية وعمل أبحاث اجتماعية لهم كما أحال المحافظ بعض شكاوى المواطنين للجنة المصالحات كما أحال بعض الشكاوى إلى التفتيش والمتابعة بالمحافظة لتشكيل لجنة لفحص الشكوى واتخاذ اجراءات عاجلة لحلها ومحاسبة المقصرين فى حالة وجود أية مخالفات أو تقصير.

وأكد المحافظ للمواطنين على استقبال جميع شكاوى

المواطنين من خلال مركز خدمة المواطنين بالمحافظة او من خلال ارسال الشكوى على صفحة المحافظة على الفيس بوك أو “البوابة الالكترونية لمحافظة القليوبية مشيرا أن مكتبه مفتوح لتلقي أي شكاوي ومتابعة حلها بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

كما أشار محافظ القليوبية إلى تفعيل اللقاءات الدورية مع المواطنين للوقوف على أى معوقات تواجه المواطنين بهدف توفير سبل العيش الكريم تنفيذاً لمبادرة ” حياة كريمة ” التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والعمل على اتخاذ كافة الإجراءات لحل كافة العقبات وتحسين الخدمات المقدمة لهم من خلال الجولات الميدانية بالقرى والمراكز. .

