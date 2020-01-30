محافظ القليوبية يعقد اجتماعا موسعا لبدء تنفيذ الموجة الـ 15 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية

كتب السيد يوسف

عقد عبد الحميد الهجان/ محافظ القليوبيه اجتماعا استعدادا لبدء تنفيذ الموجة الـ 15 من حملات استرداد أراضي الدولة واستعادة أملاك الدولة “حق الشعب” بجانب التعديات علي الأرض الزراعية والتي ستستمر على مدار 30 يوماً، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

وخلال الاجتماع شدد المحافظ علي ضرورة الاستعداد التام للموجة من خلال تجهيز القرارات والبدء بالحالات الصارخة وتجهيز المعدات اللازمة والتنسيق مع الزراعة وأصحاب الولايات والتشديد على ضرورة وجود المسئولين في الحملات، مشيرا إلى أن أي تقصير سيتم محاسبة المقصرين فيه مؤكدا أنه سيقوم بشكل يومي بالمرور علي الحملات بنفسه، وأكد المحافظ علي ضرورة وجود تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بكافة مراكز المحافظة.

وصرح المحافظ، أن لجان تقنين الأراضي المشكّلة على مستوى مدن المحافظة تعمل على قدم وساق للانتهاء من تقنين أوضاع الجادين ممن تقدموا بطلبات التقنين وفقًا للقانون، التزاما بتوجهات الدولة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن، حيث يتم تقديم كل التسهيلات للإسراع بعمليات التقنين وتحصيل حق الدولة، مؤكدًا على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي حالات تباطؤ أو تقصير أو إهمال أو عدم جدية يمكن أن تؤدي إلى تعطيل التقنين وتحصيل مستحقات الدولة.

وخلال الاجتماع شدد المحافظ على ضرورة استكمال دهان واجهات المنازل في جميع المدن لا سيما مداخلها ، حفاظاً على الشكل الحضارى للمحافظة، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء لافتاً إلى أنه سيتم إخطار أصحاب العقارات المخالفة التى لم يتم دهان واجهاتها، وإرسال إنذارات بقطع المرافق فى مدة زمنية معينة، موجهاً قطاع الكهرباء، وشركة المياه بمنع توصيل المرافق للمباني الجديدة التي لم يتم تشطيب واجهاتها.

جاء الاجتماع بحضور الدكتورة/ إيمان ريان نائب المحافظ واللواء/ أشرف صلاح نائب مدير أمن القليوبية والدكتور/ عواد أحمد علي السكرتير العام واللواء/ خالد جمعة السكرتير العام المساعد والمستشار/ شادي الجراوني المستشار القانوني بالمحافظة والسادة رؤساء المراكز والمدن والأحياء وجهات الولاية(مديريات الرى وحماية النيل والصرف والطرق والكباري والسكة الحديد) ومديري المساحة ومركز المعلومات والتخطيط العمرانى والمتابعة والشئون الاقتصادية والشئون الهندسية والأملاك والإسكان والأزمات والمكتب الفني.