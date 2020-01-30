فـي صــــالــون **حــــزيـن عـمـــر** الثقـــافــي

السياسات المعادية لمصر ..وآليات مواجهتها

في ظل الصراعات الدولية المحمومة ، وتمركزها في المنطقة العربية وشرق المتوسط ، يناقش ( صالون حزين عمر الثقافي ) قضية ” السياسات المعادية لمصر..وآليات مواجهتها ” 6 مساء الأربعاء القادم .باتيليه القاهرة ميدان طلعت حرب امام حزب التجمع .

ضيوف الصالون من كبار المفكرين الوطنيين والعلماء : اللواء سامح العشري واللواء يحيي حسن والقمص بولا..مع مؤسسي الصالون ورموزه من المفكرين والعلماء : السفير محمد العشماوي واللواء محمود منصور والمفكر سامي الزقم والمستشارد.مجدي الجارحي ود.إيمان مهران ود.مدحت الجيار ود.محمود نسيم والمفكر عبد الغني هندي والشاعر نبيل ابوالسعود ود.عبد القادر الهواري.

يعقد الصالون بأتيليه القاهرة بمشاركة نخبة من المفكرين والأكاديميين والإعلاميين والمبدعين ، منهم : د.سماء سليمان وأحمد عبده ود.جيهان سلام وفتحي هاشم وشريف الجندي وحفني مصطفي ومحمد حجاج ود.محمد ماهر قابيل وأحمد توفيق ومحمد زهران ونهال القويسني ود.يسرية الشيخ وجيهان خشبة واللواء ياسر نبيه ود.شوقي عابدين ود.عزام راشد وأحمد السكري ومني عمر وعبد العليم اسماعيل ود.اسامة عمر ود.ميرفت هلال وعبد الناصر العطيفي ود.جمال عبد العظيم وجيهان جلال وأحمد الشوكي وحمادة الجندي وآمال الخطيب ومحمد عادل ومها شعبان..وغيرهم..بالإضافة إلي مقرري الصالون : د.محمد راشد وأحمد زعيتر وعبد الرحمن الداقوفي وأشرف فتحي عامر ..والمشاركة متاحة لكل المهتمين بالقضايا الوطنية .