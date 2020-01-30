عصابه الديب وراء مقتل طالب بطلق نارى بالقليوبية

كتب – أحمد مجدي الرفاعي

تمكنت مباحث مركز الخانكه من كشف لغز مصرع طالب بطلق ناري أثناء وجوده مع والده في سيارته كان اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبيه تلقي أخطارا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائيه بورود بلاغا من عماد ع ع 38 سنه رجل أعمال بأنه أثناء سيره بسيارته وبجواره نجله أحمد 17 سنه طالب فوجئ بدراجه ناريه يستقلها 3 أشخاص حاولوا أستيقافه لكنه فر منهم وهرب وأطلق أحدهم أعيره ناريه علي سيارته فأصيب نجله بطلق في الظهر (فتحه دخول وخروج)أدت لوفاته .

تبين من التحريات التي أشرف عليها العميد حازم عزت رئيس المباحث الجنائيه بالقليوبيه بأن وراء أرتكاب الحادث المتهمين عصابه (الديب) وهم محمد ص ص وشهرته (الديب)نجار مسلح وعماد م ص عاطل ومحمد ط نجار مسلح من عرب العيايده وأحمد م ع نجار مسلح وهم من قريه الجبل الأصفر وعقب تقنين الأجراءات تم ضبطهم .

وأمام اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائيه أعترفوا بالأتفاق فيما بينهم علي سرقه السياره وأعادتها مقابل مبالغ ماليه وعند مرور السياره أمامهم ورفض قائدها الوقوف قام الأول بأطلاق أعيره ناريه علي السياره فلقي الطالب مصرعه .

كما أرشدوا عن بندقيه أليه وأخري خرطوش ودراجه ناريه بدون لوحات المستخدمه في الحادث .

أخطرت النيابه للتحقيق .