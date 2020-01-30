صباحي أسوان في الإتحاد ب 4 ملايين جنية

كتبت:بسنت طارق

أعار نادي الإتحاد السكندري اللاعب مروان النجار الي صفوف نادي اسوان خلال فترة الإنتقالات الشتوية، كما تعاقد النادي مع الاعب محمد الصباحي مهاجم أسوان مقابل 4 ملايين جنية، لدعم صفوف الفريق إستعدادا للبطولة العربية، ومحاولة إحتلال مركز متقدم في المربع الذهبي للدوري العام.

وكان الاتحاد السكندرىقد حقق الفوز الكبير على حساب طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل لاشي فى أخر ظهور بالمسابقة المحلية بينما تعادل سموحة مع الاسماعيلى بهدف لكل فريق.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 7 لقاءات وتعادل فى 4 مواجهات وخسر 3 وسجل لاعبيه 16 هدفاً وتلقت شباكه 11 هدفاً فيما يحتل سموحة المركز الثامن برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 4 مواجهات وتعادل فى 7 وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 16 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً .