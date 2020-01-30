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سقوط ثلاثة أشخاص بالقاهرة لقيامهم بتصوير مقطع فيديو يظهر بها أحدهم يقوم بإطلاق أعيرة نارية

سقوط ثلاثة أشخاص بالقاهرة لقيامهم بتصوير مقطع فيديو يظهر بها أحدهم يقوم بإطلاق أعيرة نارية

على خلفية تدوال مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك” متضمناً تواجد عدد (3) أشخاص أعلى سطح أحد العقارات السكينة وقيام أحدهم بإشهار سلاح (مسدس) وإطلاق عدد (2) طلقة منه فى الهواء .
بالفحص تبين أن المقطع المتداول تم تصويره أعلى سطح أحد العقارات بمنطقة القلاية بدائرة قسم شرطة بولاق بمديرية أمن القاهرة ، وبإجراء التحريات أمكن التوصل إلى أن وارء إرتكاب الواقعة ( ثلاثة أشخاص ، مقيمين بدائرة القسم) .
عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهم وبحوزة أحدهم (مسدس صوت) المستخدم فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بقصد فرض السيطرة والبلطجة .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

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