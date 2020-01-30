رداً علي ما نشر بالتايم المصرية بخصوص مشكلة قرية سندبيس

نائب وزير الإسكان يؤكد

مخطط بدء التشغيل بسندبيس في ٣٠ مارس المقبل

التايم المصرية / وحيد العطار

في إطار حرص جريدة التايم المصرية علي مساندة المواطنين والوقوف بجانبهم ذلك لتذليل كافة الصعاب التي تواجههم فيما يتعلق بمصالح المواطنين العامة وذلك بنشر مشاكل المواطنين ووضعها أمام المسئولين علي حقيقتها دون أية مذايدات علي الحقيقة وذلك من خلال النهج الذي تتبعه الجريدة منذ بداية نشأتها وهو نشر قضايا المواطنين مدعمه بالمستندات الدالة علي ذلك.

من هذا المنطلق فقد نشرت جريدة التايم المصرية معاناة مواطني قرية سندبيس التابعة لمركز ومدينة بنها بمحافظة القليوبية والمتعلقة بغرق شوارع القرية بمياه الصرف الصحي حتي دخلت مياه الصرف الصحي إلي داخل المنازل ومناشدة المواطنين للمسئولين ولكن دون جدوي .

فقامت جريدة التايم المصرية بنشر تلك المعاناه وذلك بعدما تقدم العديد من مواطني قرية سندبيس بإستغاثات عديدة للجريدة والتي نشرتها جريدة التايم المصرية.

رد المسئولين علي ما نشرتة جريدة التايم المصرية.

* في تواصل مع المهندس/ سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان عن طريق الوتس أب ..

أكد نائب وزير الإسكان أن

قرية سندبيس هي إحدي القري الجاري تنفيذ مشروع الصرف الصحي بها مع شركة المقاولون العرب والتي سيصبح الصرف بها علي محطة أجهور الصغري الجاري أعمال التركيب الكهروميكانيكية بها بواسطة شركة المقاولون العرب ونسبة تنفيذ المشروع بقرية سندبيس هي :.

الشركة المنفذة … المقاولون العرب فرع شرق ووسط

التكلفة الكلية ٢٨ مليون جنيه

نسبة التكلفة ٩٠٪ونسبة تنفيذ محطة الرفع للأعمال المدنية ٠٩ ٪

نسبة الأعمال الكهروميكانيكية ٩٠٪

شبكة الإنحدار ٩٥٪ وخط الطرد ٩٥٪

كما أكد المهندس / سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان أن مخطط بدء التشغيل للمشروع بقرية سندبيس سيكون في ٣٠ مارس المقبل إن شاء الله

وفي سياق متصل أكد المهندس / مصطفي مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية في إتصال تليفونيا معي للرد علي نفس المشكلة فقد أكد المهندس / مصطفي مجاهد أن قرية سندبيس هي من كبري القري التابعة لمركز ومدينة القناطر الخيريه بمحافظه القليوبيه مؤكداً أن المواطنين في تصرف خاطئ منهم قامو بعمل شبكة صرف صحي بالجهود الذاتية وقامو بتوصيلة بمكان واحد بإحدي شوارع القرية ليصب الصرف الصحي بالقرية علي هذا الصرف العشوائي في مصرف تروي منه الأراضي الزراعية وهذا تصرف خاطئ وعندما أصيب هذا الصرف العشوائي يخطئ به من المفترض أن يتحمل نتيجتة المواطنين .

أما شركة مياه الشرب والصرف الصحى هي شركة تشغيل وصيانة تقوم بإستلام المشروع من الشركة المكلفة بعمله وتقوم بتدوير وتشغيل المشروع بعد الإنتهاء منه وتضمن الشركة جودة المياه وتشغيل المحطة .

وقد أكد المهندس / مصطفي مجاهد أن ما نشر بالجريدة علي الرغم أنه ليس من صميم عمل الشركة إلا أنه تخفيفا عن كاهل مواطني قرية سندبيس فقد أعطي تعليماتة بضرورة توجه عربات الشفط لشفط المياه من الشارع الذي به العطل والعمل على إصلاحه .

هذا وقد أكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن محافظة القليوبية بها ٢٠٠ قرية وأن عدد القري التي تم توصيل الصرف بها وتم الإنتهاء منه وتشغيله هو ٩٠ قرية هذا بجانب العزب والبالغ عددها ١١٣٥ قرية وهذا ما يعني أن مشكلة الصرف الصحي بالقليوبية تمثل تحدياً كبيراً للجهاز خاصة مع ضعف الإمكانيات وعدد القري والعزب الكبير وتعدادهم السكاني المتزايد ومع ذلك تحاول الشركة جاهدة في التيسير على المواطنين والمساهمة في حل أية مشكلة تتعلق بمياه الشرب والصرف الصحي في ضوء الأمكانيات المتاحة .

خاصة مع توجيهات القيادة السياسية بضرورة توصيل مشروع الصرف الصحي لجميع القري والعزب التابعة لها والتشديد علي ضرورة التخيفيق عن المواطن والتيسير عليه فيما يقابله من مشكلات .

وقد أكد المهندس مصطفي مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية أن التيسير علي المواطن ومحاولة الوصول إلى حلول عاجلة لمشاكلة والعمل علي توصيل وتشغيل مشروع الصرف الصحي لجميع قري وعزب محافظة القليوبية هو ما تسعي إليه شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية