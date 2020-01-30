كتبت:بسنت طارق

تعادل فريقا الإتحاد السكندري وسموحة، في مباراة دربي عروس البحر الأبيض المتوسط، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري ، هدفي اللقاء تم احرازهما بنيران صديقة حيث تقدم الاتحاد السكندري بهدف احرزه مدافع سموحة في مرماه ، وتعادل سموحة بهدف أحرزه حارس مرمي الاتحاد في مرماه.

انتهي الشوط الأول من مباراة الاتحاد السكندري وسموحة بتقدم زعيم الثغر بهدف نظيف أحرزه خالد عبد الفتاح مدافع سموحة بالخطأ في مرماه، بعدما حول عرضية بازوكا بالخطأ في مرمي الهاني سليمان في الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول.

عقب الهدف حاول لاعبو سموحة تعديل النتيجة من خلال الضغط علي لاعبي الاتحاد السكندري والاعتماد علي سرعات صلاح محسن وحسام حسن مهاجم الفريق الأزرق ، الا ان محاولات سموحة انتهت بالفشل لينتهي الشوط بتقدم الاتحاد السكندري بهدف نظيف.

في الشوط الثاني نشط لاعبو سموحة ، حتي نجح الفريق في ادراك التعادل في الدقيقة 63 من عمر مباراة الفريقين، عن طريق نيران صديقة أيضا حيث فشل عماد السيد حارس مرمي الاتحاد السكندري في ابعاد ركنية للمنافس ليحولها في مرماه لتصبح النتيجة 1/1 بين الفريقين.