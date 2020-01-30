بطل أفريقيا لكرة اليد مطلوب لمواجهة أسبانيا في مباراة ودية

كتبت:بسنت طارق

طلب الأتحاد الاسباني لكرة اليد لعب مباراة ودية أمام نظيره منتخب مصر الفائز ببطولة الأمم الأفريقية الاخيرة، خلال شهر أبريل المقبل، إستعدادا لبطولة اوروبا القادمة.

اشترط الإتحاد الأسباني أن تقام المباراة طبقا للأجندة الدولية، ولائحة الإتحاد الدولي لكرة اليد.

وقال رئيس الإتحاد أن خطاب الإتحاد الأسباني للإتحاد المصري اليوم ، جاء بناء علي طلب من المدير الفني للمنتخب الأسباني جيوردي، الذي قاد منتخب بلاده للفوز ببطولة الأمم الأوروبية لكرة اليد، التي انتهت منافساتها الأحد الماضي، تزامنا مع المباراة النهائية لبطولة الأمم الإفريقية والتي فازت بها أسبانيا علي كرواتيا في المباراة النهائية.