الكذاب جمال عيد يتهم النيابة العامة باهدار حقوقه في تمثلية جديدة من اخراجه تشبه واقعة البوية المصطنعة

بقلم طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين

ما زال الناشط العدائي لوطنه و الذي يعمل لصالح جهات مشبوهة تكره استقرار الوطن يواصل افلامه الهندي ووقائعه الزيفة تجاه اجهزة الدولة .

سبق للناشط الكاره لوطنه المنفذ لاجندات خارجية تريد الشر لمصر ان ادعي قيام ضابط بالقاء البوية علي وجهه وابلغ النيابة عن الواقعة المصطنعة من تأليفة واخراجه لالصاق الاتهام الي ضباط الامن الذين يرصدون بدقة افعالة المشينة وتجاوزاته المفضوحة في حق وطنه. .

النيابة حققت في الواقعة وانتهت الي كذب ادعاء هذا الناشط الممول من الخارج والذي لم يترك فرصة الا واستغلها في الاساءة الي اجهزة الامن في محاولة منه الي تشويه صورتها و عمل غطاء يحمي تجاوزاته المشينة في حق الوطن .

و تكشف اراء جمال عيد عن ولائه الكامل للجماعة الارهابية و دفاعه عنها بشراسة وبجاحة كبيرة تزيح الستار عن شخصية حقودة علي الدولة و تسعي الي اثارة الفتنة و الصاق الاتهامات بالقيادة السياسية ومحاولة هدم الوطن وتهديد استقراره .

وانا اقول لهذا الغير جمال وانه اسم علي غير مسمي .انت انسان فاسد الفكر رخيص الثمن وجندي في كتيبة العداء لمصر و لن تنجح محاولاتك المصطنعة والمفضوحة في فعل اي شئ تجاه مصر وانني و كامل اهل الفكر الشرفاء نرفض تصرفاتك الممولة و اهدافك الخبيثة ونقف جنبا الي جنب مع الدولة في كشف خبايا اعمالكم المشبوه واننا خط الدفاع الاول عن الوطن في مواجهة امثالك و كذا تحديات الواقع التي تحيط بالوطن من كل جانب .

اتهام النيابة باهدار حقوقك ينم عن شخصك حقير الفكر والاهداف و خبث ومكر الاعيبك المفضوحة التي تعتمد علي الفبركة والاصطناع .جزاك الله كل السوء علي افعالك يا عميل