الحرية المصري بالقليوبية : يحتفل بعيد الشرطة المصرية وعقد ندوة لإبراز مجهودات رجال الشرطة البواسل .

كتب السيد يوسف

عقد حزب الحرية المصري بأمانه القليوبية ندوة ثقافية اجتماعية وسياسية أمس بمقر امانه القليوبية برئاسة اللواء عبدالرحمن راشد الامين العام لمحافظة القليوبية ، وهذا تزامناً مع عيد الشرطه المصريه ، ودارت الندوة التثقيفية حول دور ومجهودات وتضحيات رجال الشرطة البواسل فى حماية الأمن للمواطنين والوطن ، جاء ذلك تحت رعاية الدكتور صلاح حسب الله رئيس الحزب .

صرح بذلك امين عام الاعلام بامانه القليوبية محمد بحيري ، جاء ذلك بحضور الدكتور عبدالباقي السيد استاذ التاريخ الاسلامي المعاصر بكلية التربية بجامعه عين شمس .

ومن جانبه القي اللواء عبدالرحمن راشد امين عام امانه المحافظة كلمته والتي تضمنت عرض كبير حول إبراز رجال الشرطه فى حماية المواطن ومقدرات الدوله الداخلية للوطن ، مشيراً إلى أهم التضحيات التي تضحي بها وهى أرواحهم ودمائهم الذكية فى محاربة الإرهاب الأسود الغاشم داخل الدوله المصرية ، ووجه فى كلمته عبارات وكلمات حملت معاني الحب والتقدير والاحترام لكل حراس الوطن الساهرة على أمن مصر سواء بالداخل أو على حدودها ، كما أشار إلى أسر الشهداء والجرحى الذين كانوا اروع مثل فى الوقوف خلف حراس الوطن والمواطن رجالنا وأبنائنا من الشرطه والقوات المسلحه ، وكانوا هم الدافع والحسن الحصين لكل الأفراد والجنود والضباط فى صفوف المعركه لمحاربة الإرهاب الأسود الغاشم .

وقال الدكتور عبدالباقي السيد استاذ التاريخ الحضاري الإسلامي بجامعه عين شمس ، أن الشرطه المصرية برجالها الأشداء هم نسل جنود النبي الصديق محمد صلوات الله عليه ، حيث نشأت الجندية فى العصر الإسلامي على يد رسول الله وأبرز محاربين الاسلام خالد بن الوليد والملقب بسيف الله المسلول الذي فتحت على يداه بلدان كثيرة ونشر تعاليم الإسلام ورفعه راية التوحيد والاسلام ، وأكد على كلمه السلام على أنها من السلام والرحمة ، مشيراً إلى دور رجال الشرطة البواسل فى محاربة كل عدو مبين للوطن الغالي مصر والذي يتستر خلف زعم الدين والاسلام والذي يستغله استغلال خاطئ لينشر الفوضي و ويسفق الدماء الذي حرم الله قتلها الا بالحق المبين .

وأكد اللواء عبدالرحمن راشد امين عام القليوبية فى ختام الندوة التثقيفية الإجتماعية والسياسية أن الحزب على قبة الاستعداد فى دعم الدولة المصرية ومؤسساتها ورجال الشرطة والقوات المسلحه المصريه فى محاربة الإرهاب ، والوقوف خلفهم فى دعم مسيرة التنمية والتطوير والنظام العملى المؤدى إلى النجاح الكبير والتقدم والازدهار لدولتنا العظيمه مصر ، واختتموا جميع الحضور بهتاف تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر .

جاء ذلك بحضور امناء المراكز والمدن و اعضاء الامانه العامه لمحافظة القليوبية وأمانه التنظيم والمتابعة ورؤساء اللجان الفرعية للامانات ،