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إنتهاء حفل ختام أول ألعاب أفريقية للأولمبياد ووزير الشباب والرياضة يشيد بجهود التنظيم
أختتمت منذ ساعات فعاليات حفل ختام أول ألعاب أفريقية للاولمبياد الخاص والتي استضافته مصر في الفترة 23- 31 يناير الجاري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
كتبت:بسنت طارق
أختتمت منذ ساعات فعاليات حفل ختام أول ألعاب أفريقية للاولمبياد الخاص والتي استضافته مصر في الفترة 23- 31 يناير الجاري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وشهد الحفل الدكتور”أشرف صبحي” وزيرالشباب والرياضة، ووزيرة التضامن الإجتماعي “نيفين القباج”، والفنان حسين فهمي سفير الاولمبياد الدولي،وأعضاء اللجنة المنظمة، وعدد من قيادات وزارتي الشباب والرياضة والتضامن الإجتماعي، ومجموعة من اللاعبين والوفود المشاركة.
و أشاد وزير الشباب والرياضة بالمنافسات الرياضية المتنوعة، التي تضمنتها الألعاب الإفريقية للأولمبياد الخاص، وما صاحبها من تنظيم على أفضل مستوى، لافتاً إلى تميز أداء اللاعبين الذين قدموه خلال دورة الألعاب، وهو ما يعكس اهتمام الدول الإفريقية بأبنائها الموهوبين رياضياً من ذوى الهمم والقدرات الخاصة.