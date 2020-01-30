إنتهاء حفل ختام أول ألعاب أفريقية للأولمبياد ووزير الشباب والرياضة يشيد بجهود التنظيم

كتبت:بسنت طارق

أختتمت منذ ساعات فعاليات حفل ختام أول ألعاب أفريقية للاولمبياد الخاص والتي استضافته مصر في الفترة 23- 31 يناير الجاري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وشهد الحفل الدكتور”أشرف صبحي” وزيرالشباب والرياضة، ووزيرة التضامن الإجتماعي “نيفين القباج”، والفنان حسين فهمي سفير الاولمبياد الدولي،وأعضاء اللجنة المنظمة، وعدد من قيادات وزارتي الشباب والرياضة والتضامن الإجتماعي، ومجموعة من اللاعبين والوفود المشاركة.