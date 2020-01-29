4 أزمات تُهدد الأهلي أمام الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا





كتب : حلمي عبدالشافي

يستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي لخوض مواجهة قوية ضد فريق الهلال السوداني على ملعب الأخير في العاصمة السودانية “الخرطوم”، يوم السبت المقبل الموافق 1 فبراير ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

يحتل فريق الأهلي صدارة المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، متفوقا على فريقي النجم الساحلي والهلال السوداني ويمتلك كل منهما 9 نقاط، بينما يتذيل فريق بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي ترتيب المجموعة برصيد نقطة وحيدة.

ويواجه الأهلي بعض الأزمات والصعوبات قبل المواجهة المرتقبة ضد بطل السودان يوم السبت القادم، مما قد يؤثر سلبًا على أداء الفريق الأحمر خلال اللقاء الهام، والذي يحتاج فيه بطل مصر للفوز أو التعادل من أجل ضمان تأهله رسميًا لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستعرض “التايم المصريه ” أبرز الأزمات التي تواجه الأهلي قبل المواجهة الحاسمة ضد الهلال السوداني:

1– أزمة الحكم المغربي:

تسبب تراجع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن قرار تعيين الحكم الجامبي بكاري جاساما لإدارة مباراة الأهلي والهلال، وتعيين المغربي رضوان جيد بدلا منه في أزمة قبل المباراة المحدد لها السبت المقبل.

وأعلن نادي الهلال السوداني في بيان رسمي اعتراضه على اصرار الكاف على تعيين رضوان جيد حكمًا لمباراة الفريق ضد الأهلي وجاء في البيان: “يبدي نادي الهلال أسفه لهذا الإصرار غير المبرر، على تعيين هذا الحكم، لما حمل من ظلم واضح، وإضرار ملموس بسلامة المنافسة، وما ترتب عليه من عواقب قد تضر بنادي الهلال”.

2- تهديدات سودانية:

تلقي النادي الأهلي تهديدات من أحد مشجعي نادي الهلال من خلال مقطع فيديو تم بثه عبر شبكة الانترنت، ذلك قبل مباراة الفريقين في البطولة الإفريقية يوم السبت المقبل، ورغم تأكيد الأمن السوداني القبض على المشجع الهلالي وفرض اجراءات أمنية مشددة لتأمين بعثة الأحمر في السودان لكن لا يزال القلق يسيطر على الفريق الأهلاوي خوفًا من حدوث أي تصرف غير متوقع من بعض المشجعين المتعصبين للفريق السوداني.

3– هجوم بـ”الكلاشينكوف”:

تعرض ملعب الجوهرة الزرقاء الخاص بنادي الهلال السوداني لهجوم ناري بالرصاص الحي يوم 18 يناير الماضي، حيث قام شاب مخمورًا يدعي بخيت آدم باطلاق 60 طلقة نارية من سلاح “كلاشينكوف” تجاه الملعب قبل إلقاء قوات الأمن القبض عليه، وهذه الواقعة تُهدد أمن وسلامة النادي الأهلي في السودان قبل مباراته ضد الفريق الهلالي.

4- فيروس كورونا:

من الأزمات التي تنتظر النادي الأهلي قبل مواجهة الهلال ظهور فيروس “كورونا” القاتل في السودان، بعدما أعلن وزير الصحة السوداني اكتشاف حالتين للمرض في ولايتي الخرطوم والجزيرة، مؤكدًا قدومهما من الصين أحدهما عبر اثيوبيا، والأخير عبر مصر، وذلك دفع مسئولي الأهلي لاتخاذ إجراءات طبية مشددة ومنح اللاعبين والجهاز الفني التطعيمات اللازمة قبل السفر إلي الأراضي السودانية.