محافظ البحيرة يحيل 42 موظف للتحقيق بمراكز الدلنجات والمحمودية وايتاي البارود

البحيرة : سعيد شتا

أكد اللواء /هشام آمنة – محافظ البحيرة انه لا تهاون في أي تقصير وخاصة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للمواطنين

كما شدد على استمرار الحملات الرقابية المفاجئة للوقوف على تلك الخدمات وتحقيق الانضباط الإداري

حيث قرر اللواء / المحافظ إحالة عدد 23 من العاملين بالوحدة الصحية لقرية الوفائية بالدلنجات للتحقيق لغيابهم دون سند قانوني.

كما قرر إحالة عدد 13 من العاملين بالوحدة المحلية لقرية كوم النصر والوحدة الصحية بالقرية بالمحمودية للتحقيق لانصرافهم عن العمل بدون سند قانونى .

كما قرر إحالة عدد 6 من العاملين بالوحدات الصحية بقري الحرمل و صفط خالد بايتاي البارود للتحقيق لغيابهم عن العمل دون سند قانوني

حيث أكد المحافظ على استمرار وتكثيف المتابعة الميدانية وتشكيل لجان للمرور على المنشآت الخدمية والصحية لضبط سير العمل وتحقيق الانضباط الإداري وضمان حسن سير العمل والتزام جميع الموظفين بمواعيد العمل الرسمية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين مؤكداً عدم قبوله أي تقصير خاصة فيما يخص الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تلبية إحتياجاتهم